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Karamollaoğlu'ndan ilginç 'Çamlıca Camii' eleştirisi: Doldursunlar ellerini öperim

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii'ni eleştirerek "Doldursunlar ellerini öperim" dedi.

11 Nisan 2019 Perşembe 21:00

 yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık gündem konuşmasında, Çamlıca Camii hakkında ilginç eleştirilerde bulundu. 

Karamollaoğlu açıklamasında, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. 60 bin kişilik oraya nasıl çıkacak ya? İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun bu açıklaması, "Fatih döneminde yaşasaydı, Fatih Camii'ne; Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşasaydı, Süleymaniye'ye; 1. Ahmet döneminde yaşasaydı, Sultan Ahmet Camii'ne karşı mı çıkacaktı?" sorularına neden oldu. 

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 21:00
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Çamlıca Camii

YORUM YAZ

  • HalilHalil30 dk önce
    Pes başka birşey demeye gerek yok
  • Hikmet catkinHikmet catkin31 dk önce
    Bunamıs artik çok üstünde durmayalim
  • MalatyalıMalatyalı31 dk önce
    Bu ümmet öyle bir ümmet ki o camiyi öyle bir doldurur ki uşagı oldugu ingilizlerle birlikte onunda feleği şaşar
  • AkınAkın32 dk önce
    Adam haklı tepenin başında 85 milyonun vergisinden kesip ve milyonlarca insan işsizken devasa cami yapmak Bencede israftır ve bu yüzden belkide Allah bilir haramdır, yok cebinden şahsi gelirinden yapıyorsan amenna , o bahsettiğin patişahlar o camileri devlet hazinesinden değil şahsi gelirlerinden yapmıştır ve haktır, patişahların ganimetlerden ve has topraklardan yüksek gelirleri vardı kanuna göre alırdı, şimdiki patişahınız nerden aldı neyle yaptırdı
  • Sinan Sinan 32 dk önce
    Bence aslına rücu etti kızmayın
  • SinanSinan35 dk önce
    Artık senin arkadaşların taksimde Ortaköy’de ama çoğunluğu fener Rum Patrikhanesinde sanane dolup dolmayacağından senin gibiler gelmesin gelenler bize yeter
  • harun büyükharun büyük38 dk önce
    Sen 60.000 kişilik değil 150 kişilik cami yap bende senin elini öpeceğim.resmi olarak açıldığıgün gel say bakalım kaç kişi var. Ama genel merkezine sahip çıkamayan orayıda sayamaz
  • KemalKemal39 dk önce
    Çamlıca camii tarihe bir eser kazandırmak için yapıldı, gösteriş. şatafat olsun diye. Millet cami görsün.
  • osmnshn osmnshn 41 dk önce
    Allah akıl fikir versin O camiyi boğaza karşı dikmenin sebebini kavrayamayacak kadar fikir yoksunusun.Milli görüş ha
  • Raif KaradağRaif Karadağ41 dk önce
    Bu adam avamlaştı. Be adam mezarlıklarda yapılıyor, yapıldığı gün dolsun diye mi yapılıyor. Mantaliteye bak. Erbakan hoca mezarında rahat değil bunların yüzünden. YAZIKLAR olsun sana ve senin gibi düşünen okumuş cahillere.
  • Milli ŞuurMilli Şuur43 dk önce
    Adam haklı...laik türkler orayı dolduramaz...
  • HaticeHatice46 dk önce
    O cami bir gun mutlaka dolacak sen hayiflanma sen munafikliga devam et onumuz ramazan insallah o camii dolup tasacaktir
  • av. avniav. avni46 dk önce
    sığ adam ! başka konu mu yok eleştirecek, avare
  • HakanHakan47 dk önce
    Dunyalik icin daha nekadar asagilasacaksin ..
  • semihsemih47 dk önce
    doldurmak sana bana düşer Adam yapmış sende doldur veya doldurmaya çalış boşatmaya uğraşacağına ters algı yapacağına Euzubillahimineşşeydanirracim derim bende sana
  • ahhssahhss48 dk önce
    cibilliyet meselesi
  • DoganDogan49 dk önce
    Ş...... onlar yapti sende doldur
  • KocasolakKocasolak49 dk önce
    Evet, o camiyi nufusun daha yoğun olduğu bir başka yere yapmak daha doğru olabilirdi. Bsşka bir şehrimize veya bir avrupa ülkesine mesela.
  • YahuYahu50 dk önce
    Sen daha fazla konuşma nolur. ya bu Fatih Ayasofya’yı cami değil kilise olarak bıraksaydı ya . Çünkü herkes hırıstiyandı. Yazıklar olsun senin gibi konuştukça İngiliz uşağı olduğun anlaşılıyor. Fatih bey az bile yapıyor size. Bazen düşünüyordum ama sen oldukça asla

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