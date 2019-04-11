Karamollaoğlu'ndan ilginç 'Çamlıca Camii' eleştirisi: Doldursunlar ellerini öperim

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık gündem konuşmasında, Çamlıca Camii hakkında ilginç eleştirilerde bulundu.

Karamollaoğlu açıklamasında, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. 60 bin kişilik oraya nasıl çıkacak ya? İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun bu açıklaması, "Fatih döneminde yaşasaydı, Fatih Camii'ne; Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşasaydı, Süleymaniye'ye; 1. Ahmet döneminde yaşasaydı, Sultan Ahmet Camii'ne karşı mı çıkacaktı?" sorularına neden oldu.