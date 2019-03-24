Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Seçimlerde devrim gibi değişiklik olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde partililere hitap etti.

Karamollaoğlu, bugün çekilen sıkıntıların başında ekonominin geldiğini belirterek, "Bir tarafta işsizlik, 4.5 milyonu geçti. AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde, başlangıç dahil, hiçbir zaman işsizlik bu rakamlara çıkmamıştı" diye konuştu.

Seçim çalışmalarına cepsiz ceket giyerek başladıklarını hatırlatan Karamollaoğlu, "Niye biz bu yola cepsiz ceketle çıktık? O cepsiz ceketin çok önemli bir ifadesi var. Ne diyoruz biz? Arkadaş biz belediyelerde iş başına geldiğimiz zaman ne yeriz, ne de yediririz. Böyle bir kadroyla biz yola çıkıyoruz. Belediye başkan adaylarımızın hepsi kendi ilçelerinde, beldelerinde ümit ediyoruz sevilen ve halkımızın teveccühüne mazhar olacak arkadaşlarımız. Güveniyoruz onlara biz" ifadelerini kullandı.

"Hangi siyasi görüşten olursa olsun biz temel prensiplerde ittifak sağlamalıyız" diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

'Biz ders almaya hazırız'

"Mutlaka dertlerimize çözüm bulmalıyız. Biz bu çözümü sizin önünüze koyduğumuz kanaatindeyiz. Yanlışımız varsa bize hatırlatın. Biz ders almaya hazırız. Biz konuştuğumuz kadar hatta daha fazla dinleme ihtiyacında olduğumuzu da biliriz. Biz onun için farklıyız. İnşallah bu farkı seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek."

'Metal yorgunluğu ne demek?'

Ayrıca Karamollaoğlu şu ifadelerde bulundu:

"Bu seçimlere giderken biz diyoruz ki hükümetler değişmeyecek. 4.5 yıl daha bu ülkeyi yönetecek. Ancak eğer bu seçimlerde yerel seçimler olması nedeniyle kullanılan oylar bu hükümete bir ihtar olarak algılanmazsa şu kanaata gelecekler. Biz ülkemizdeki insanların tepesine ne kadar vurursak vuralım bunlar memnun biraz daha vur diyecekler. Teşkilatlarda ve belediyelerde metal yorgunlukları var. Baktılar patır patır dökülüyor ve hepsini görevden aldılar. Bu tespit doğru. Ancak kendilerine ikaz da var. Metal yorgunluğu ne demek. Bir madde metal yorgunluğuna uğradıysa yamulan çelik eski haline dönmez. Artık bu arkadaşlarımız yoruldu. Halkımızın taleplerine cevap veremiyor. Ülkemizi kalkındıramıyor. En azından mahalli seçimlerde. Belediye başkanlarının değişmesi bu dönemde olmazsa olmaz. Biz bunun karşılığını her gittiğimiz yerde görüyoruz. Bu iktidarın ayağını denk alması lazım. Bir takım icraatlarından dolayı hesap vermesi lazım. Belediyelerde adalet yok, merhamet yok, yolsuzluk almış başını gidiyor, israf gırla, şu halimizi bir düzeltelim diye bir çaba da yok. Burada mahalli iradeler için söylediklerimin biraz daha fazlasıyla iktidar için de geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Bugün memleketimizde adalet genel manada rafa kalktı. Tuzu kuru olanlar 'Sen neden bahsediyorsun. 15 Temmuz hadisesi olmuş' elbette ki tepelerine vuracağız. Hiçbir ikaza kulak kabartmadı. 'Şu ayrılık bitsin gel' dedin. Ancak 15 Temmuz'da siz bunu kendinize mal edip başka kimse yokmuş tavrına giremezseniz. Allah'tan korkun millet ayağa kalktı. Kolunu bacağını kaybeden üyelerimiz var. Siz bunu nereye koyacaksınız. Gerçekleri göreceksiniz. Bugün ki iktidarın en büyük problemi kendisinin yaptığı hataları görmemesidir. Siz görmüyorsanız biz yaptığımız basın toplantıları mitinglerde sizlere bu hatırlatmalarda bulunuyoruz."

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Kocaeli'deki belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.