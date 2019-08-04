Karamollaoğlu'ndan flaş çağrı: Buna dikkat edilmesi gerekir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Salda Gölü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Salda Gölü konusu da umarım ki daha ileri noktaya gitmez. Sayın Emine Erdoğan da yapılaşmaya karşı paylaşımlarda bulundu. Konunun takipçisi olacağını ve bölgenin tahrip edilmeyeceğini ifade ediyor. İnşallah öyle olur" dedi.

Karamollaoğlu, doğanın önemine vurgu yaparak "Doğayı tahrip ettiğinizde onu geri kazanmak hem çok zaman alır hem de büyük maddi kaynak gerektirir. Buna dikkat edilmesi gerekir" dedi.