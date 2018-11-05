0553 313 94 23
impression

Karamollaoğlu'ndan Cihangir İslam açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Cihangir İslam hakkında açıklama yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:30
Karamollaoğlu'ndan Cihangir İslam açıklaması!

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal sözler söyleyen ve hakkında soruşturma açılan İstanbul Milletvekilleri Cihangir İslam’a sahip çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenlediği, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuştu. Karamollaoğlu, TBMM'de yaptığı konuşma sonrası her kesimden tepki alan Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a sahip çıkarak şunları söyledi;

"Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı? 15 Temmuz gecesi daha cumhurbaşkanı çağrı yapmandan sokağa çıkan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanın bu duruşu aşağılaması akla mantığa sığar mı? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır. Hakikati baskı ve tahakkümle susturabileceğini zannedenlere sesleniyorum! Yanılıyorsunuz, hakikatin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır."

Neler yaşanmıştı?

İslam, TBMM'nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleşiminde yaptığı konuşmada,"Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Saadet Partisi
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. Cihangir İslam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    1. Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    2. Saadet Partisi’nden AK Parti’ye ağır..
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. AK Parti seçimler için aday adaylığı..
    5. O ahlaksıza Hürriyet sahip çıktı
    6. İran'a yaptırımı sonrası dolarda son..
    7. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    8. ABD'yi tehdit ettiler! 'Rusya ile..
    9. Galatasaray'ın Schalke kadrosu! İki..
    10. Bakan açıkladı! AKN 2019'da kaldırılıyor
    11. Antalya'da elektrik akımına kapılan..
    12. Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş asit..
    13. Suudi Arabistan'dan yeni Kaşıkçı..
    14. Osmaniye'de CHP'li Belediye Başkanı..
    15. Ahlaksız mankene ilk yasak BTK’dan
    16. Çamdal'dan kaza mesajı
    17. İzmir'de polisten kaçarken uçuruma..
    18. FETÖ rezaleti! Milyonlarca dolar bakın..
    19. Kıdem tazminatında çalışanları..
    20. Emekli ve asgari ücretli ocak ayında..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...