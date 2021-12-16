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Siyaset Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan nispet yapıyor
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan nispet yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 lira olarak açıkladığı asgari ücret işveren ve çalışanı memnun ederken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "4 bin 250 lirayı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı’nın kendisi açıklıyor. Burada da önem verdiği husus nispet" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:34:00 -
Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan nispet yapıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücret için, "4 bin 250 lirayı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı’nın kendisi açıklıyor. Burada da önem verdiği husus nispet" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak açıklamasını değerlendiren Karamollaoğlu, Erdoğan'ın nispet yaptığını ileri sürdü.

Karamollaoğlu, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"4 bin 250 lirayı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı’nın kendisi açıklıyor. Aslında geçmişte cumhurbaşkanları, başbakanlar asgari ücreti açıklamazdı. Bizzat kendisi açıklama ihtiyacını duyuyor. Burada da önem verdiği husus nispet.

Enflasyonu, dolar, euroyu dikkate alarak, bu artışla bir ailenin geçinip geçinemeyeceğine bakılmalı. Vatandaş geçinemiyorsa, 4250 değil 5250 dahi olsa farkı olmaz. Mühim olan bu asgari ücret ile 4 kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Asgari ücret açlık sınırında olamaz, açlık sınırının altında hiç olamaz. Rakamın üzerinde durmuyorum, vatandaşın geçinebileceği kadar bir ücret olmalı.

İnsanlar dünyada geçerli bir para birimi için ya euro ya da doları kullanıyor. Ben de dolardan bahsederek bu konuyu gündeme getirmek istemem. Dış ticaretimizi dolarla yapıyoruz. Dış borcumuzu Türk Lirası ile ödemiyoruz ki. Asgari ücret eğer açlık sınırının altında kaldıysa, enflasyonun altında kaldıysa bu zam zam değildir, artıştır diyebiliriz. Geriye gitmiş öyle gözüküyor. İnşallah bundan sonraki enflasyon rakamları biraz daha yavaş artar da zararı asgari ücretle çalışan vatandaşımıza zararı daha az olur. "

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Yorumlar

asker

kopekler sadece havlarlar
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BİR

KİM geçinemiyor, Devletten yanayız, açma kalırım, sizin gibi tescilli yalancı lgbtci, zina İslam düşmanı CASUS partilerine oy vermem bin oyum olsa birini vermem .
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