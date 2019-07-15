0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, mesajında 15 Temmuz sonrası atılması gereken en önemli adımı için "Hain darbe girişiminin siyasi ayağının bir an evvel ortaya çıkarılması olmalıydı" diyerek "Ancak, anlam veremediğimiz bir şekilde 15 Temmuz'un siyasi ayağı bugüne kadar hiç araştırılmadı" ifadesini kullandı.

"15 Temmuz sonrası OHAL ile oluşan mağduriyetler giderilmeli"

Karamollaoğlu, "15 Temmuz sonrası OHAL uygulamaları ile oluşan bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi ve toplumda meydana gelen kutuplaşmanın ortadan kaldırılması da atılması gereken önemli adımlardandır" açıklamasında bulunarak "Olağanüstü hal uygulamalarından bir an önce kurtulmamız gerektiğidir. En kısa zamanda, adli sürecin normal olarak işlemesi sağlanmalı, toplum sürekli bir gerginliğe mahkum edilmemelidir." dedi.

"Milletimize bu kara geceyi yaşatanları, hain darbeye teşebbüs edenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, o gece şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." diyen Karamollaoğlu, "Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın!" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz ile ilgili yayınladığı mesajı şu şekilde:

"Bugün, devletimizi, milletimizi, mukaddesatımızı ve ordumuzu hedef alan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 3. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu girişim, eşi benzeri az görülen, büyük bir cesaret ve özveriye sahip olan aziz milletimizin gayreti ve fedakarlığı ile o gece önlenmişti.

Üzülerek ifade etmeliyiz ki; bu kalkışma öncesi yapılan büyük hatalar, ehliyet ve liyakate gereken özen gösterilmeyerek, devlet kadrolarının bir guruba teslim edilmesi, milletimizin 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kalmasının esas sebebidir.

Bu süreçten sonra atılması gereken en önemli adım, hain darbe girişiminin siyasi ayağının bir an evvel ortaya çıkarılması olmalıydı. Ancak, anlam veremediğimiz bir şekilde 15 Temmuz'un siyasi ayağı bugüne kadar hiç araştırılmadı. Buna mukabil, darbe girişiminde etkili olma ihtimali bile olmayan öğrenci, öğretmen, memur gibi toplum kesimlerinin üzerine gidildi ve ciddi mağduriyetler ortaya çıktı.

Bu çerçevede, 15 Temmuz sonrası OHAL uygulamaları ile oluşan bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi ve toplumda meydana gelen kutuplaşmanın ortadan kaldırılması da atılması gereken önemli adımlardandır. İnanıyoruz ki, birlik ve beraberliğimiz tesis edildiği takdirde, ne içeriden ne de dışarıdan ülkemize kastetmek isteyenler asla başarılı olamayacaklar, benzer bir teşebbüse cesaret bile edemeyeceklerdir.

Bu sebepledir ki, 15 Temmuz'u gösterişli, büyük programlarla anmaktan ziyade bu teşebbüsün arka planını tam manası ile anlamak ve gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz.

Önemli bir husus da, olağanüstü hal uygulamalarından bir an önce kurtulmamız gerektiğidir. En kısa zamanda, adli sürecin normal olarak işlemesi sağlanmalı, toplum sürekli bir gerginliğe mahkum edilmemelidir.
Milletimize bu kara geceyi yaşatanları, hain darbeye teşebbüs edenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, o gece şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.
Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın!"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çıldır’da sağanak yağış evlerin yıkılmasına sebep oldu
    1. Çıldır’da sağanak yağış evlerin..
    2. Banyo havluları hangi sıklıkla..
    3. MİT'te "15 Temmuz anma etkinliği"
    4. 15 Temmuz darbesini tek başına..
    5. Meclis'e sunuldu! Yeni model geliyor
    6. Driftseverler Lapseki’de buluştu
    7. GAGİAD Başkanı Tezel’in 15 Temmuz..
    8. Şehit Ailelere onuruna yemek verildi
    9. Yaralanan dağcıyı ekipler bulunduğu..
    10. Alexandra Ceylan’dan boks organizatörü..
    11. 15 Temmuz Şehitleri İçin 9 Saat Yürüdü
    12. Bisiklette dostluk yarışı
    13. Şırnak'ta teröristlerden hain tuzak!
    14. PKK’lıların tuzakladığı el yapımı..
    15. (Özel) Silahlı darbeci komutanı..
    16. İspanya’da yapılan boğa güreşi..
    17. Şırnak'ta yol yapımında çalışan..
    18. Küçükbaş kurbanlıkların kilogram..
    19. KPSS 2019 son dakika soru ve cevapları..
    20. Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    21. Avcı’nın 11 kişilik oyun planı!
    22. Piyasanın üzerindeki fiyattan alım..
    23. Bursa’nın ‘sağlık üssü’ hasta kabulüne..
    24. Cumhuriyet Mahallesi’nde hummalı..
    25. Temmuz ayında Uludağ’a çıkanlar kışı..
    26. Saç dökülmesine son veren bitki
    27. Vali İbrahim Akın: “Bedel ödeyerek..
    28. (Özel) Hayvan sevgisi 21 yıllık..
    29. FETÖ’cüler kurdu, TMSF ekonomiye..
    30. Hindistan'da bina çöktü: 8 ölü
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları