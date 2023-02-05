Karamollaoğlu'na zor soru: Erdoğan Ayasofya'yı açtığından mı başörtüsünü çözdüğünden mi yoldan çıktı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Siz Ayasofya'yı açtınız. Taksim'e cami yaptınız. Başörtüsü sorununu çözdünüz." dedikten sonra, "Bunlar merhum Erbakan'ın da hayalleriydi ama bunu siz gerçekleştirdiniz. Erbakan'ın partisi olan parti sizin yanınızda değil, karşınızda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selvi'ye, "Abdulkadir bizi ağlatma, karıştırma oraları." diye karşılık verdi.

Erdoğan ardından Saadet Partisi'nin 6'lı masa ile ittifakını şöyle yorumladı:

Erbakan Hocamızın o vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen ve onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu anda tabii birilerinin farklı zeminde bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor.

Yine bildiğini okudu!

Erdoğan'ın açıklamasını hedef alarak bildiğini okuyan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz!" ifadelerini kullandı.

'Yoldan çıktı?'

Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve daha nice Milli görüşçülerle kol kola iken, sadece Erdoğan'a düşmanlık eden Karamollaoğlu'nun, Erdoğan'ı Ayasofya'yı açtığı için mi yoksa başörtüsü sorununu çözdüğü için mi yoldan çıkmakla suçladığı bilinmiyor.

Başörtüsü sorununun çözümünde iktidarın yanında yer almayıp, Anayasa düzenlemesine "hayır" diyen sicili kabarıklarla yol yürüyen Karamollaoğlu, kendisini hala Milli görüşçü diye pazarlayarak şöyle konuştu:

"Eski Milli Görüşçü" olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır!

Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarına, Saadet Partisi’nin teşkilat mensuplarına, Milli Görüş hatırlatması yapmak kim, siz kim? Erbakan Hocamızın hedeflerindeki mana nerede, nitelik nerede; sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sanan anlayışınız nerede?"