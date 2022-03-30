Karamollaoğlu’na tavsiye: Babayiğit görmek istiyorsan…

Ukrayna- Rusya arasındaki barış görüşmelerine ilişkin basın bülteni yayınlayan Milli Görüş Platformu sözcüsü ve 20. Dönem Zonguldak milletvekili Necmettin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarısından söz etti. Bunun Türkiye için bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulan Aydın, “Bizim küsurat partilerimiz beğenmese de yerden yere vursa da, tüm dünyanın en güvenilir lideri. Bu gün hangi ülkede seçime girse kazanır.” dedi.

Necmettin Aydın’ın açıklamaları şu şekilde:

“Ukrayna ve Rusya heyetleri İstanbul’da buluştu. Açılışta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan iki heyet tarafından ayakta alkışlandı. Bütün dünya ve insanlık heyecanla barış bekliyor ve tüm gözler İstanbul’da . Bütün dünyanın gözü önünde bir aydır canlı yayın bir vahşet yaşanıyor, ve insanlık bu artık bitsin istiyor. Dünyadaki her türlü, tüm hesaplar altüst oldu. Amerika , Avrupa, Nato çaresiz , tüm umutlar İstanbul’ da , bütün dünya umudunu ERDOĞAN’ a bağladı inşallah barışla sonuçlanır. Ancak bu kadarı da çok büyük başarıdır. Bu Türkiye’nin diplomasi zaferidir. Ülkemizde eleştirilecek şey çok, yanlış giden şeyde pek çok. Ama bu başarıyı takdir etmek boynumuzun borcu ve hatta milletçe bu gün göğsümüzü gererek sayın CUMHUBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’LA gurur duymalıyız. Bizim küsurat partilerimiz beğenmese de yerden yere vursa da, tüm dünyanın en güvenilir lideri. Bu gün hangi ülkede seçime girse kazanır. “Sayın Karamollaoğlu’na da tavsiyemiz babayiğit görmek istiyorsa sayın Kılıçtaroğlu’na değil, Sayın Erdoğan’a baksın, çocukça ve yanlış yakıştırmalarla Rahmetlik Erbakan’ın kemiklerini sızlatmasın. Bir adım daha atalım. Eğer bu süreç barışla sonuçlanırsa NOBEL BARIŞ ödülü anasının ak sütü gibi hakkıdır.”