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Gündem Karamollaoğlu'na cumhurbaşkanı adayı sorusu! Şartı açıkladı
Gündem

Karamollaoğlu'na cumhurbaşkanı adayı sorusu! Şartı açıkladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adayı sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 01:44:00 -

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu'na kamuoyunun merakla beklediği 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayını ne zaman açıklayacağı da soruldu.

"2 gün içinde açıklarız"

Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, 2 gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Aday adayları vardır, üzerlerinde müzakere edilir. Belirlenme mutlaka seçim tarihi belirlendikten sonra yapılır" yanıtı verdi.

"Mitingler yavaş yavaş başladı"

Cumhur İttifakı'nın mitinglere başlamasına rağmen 6'lı masada bir hareket olmadığı eleştirilerine de değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Mitingler yavaş yavaş başladı. Tayyip Bey de bir bakıma yeni başlıyor. Seçim sathı mailine girildi sayılır. Biz Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi belirlendikten sonra yapacağız.

"En önemlisi adalet"

Geçen toplantıda komisyonlar kurduk. Bu komisyonlardan birisi yol haritasını belirleyecek. Seçim güvenliği, sandıklara sahip çıkma. İkincisi ise ana politikaları birlikte oluşturacağız. İlk kademede 6 kişilik bir komisyonumuz var. Yakında bunların ön raporları kamuoyuna duyurulur. Kullanılan tabirler, dil, hedefler, politikalar netleşmiş olur. Bu her sahada olacak. En önemlisi ne? Adalet, ekonomi. Sağlık, eğitim de önemli tabii. Biz ne yapıp yapıp batıya olan göçü mümkünse, geri çevirmek istiyoruz"

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