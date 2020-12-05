  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı
Siyaset

Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmalarının nedeninin ülkeyi yönetmek değil, sistemi değiştirmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:05:00 - 2020-12-05 10:34:25
Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de Özlem Gürses ile 20. Saat programına katıldı.

Programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, Özlem Gürses'in de sorularını yanıtladı.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, MHP ile Vatan Partisi’nin yan yana gelmesini tuhaf karşıladığını ifade edince Özlem Gürses “Sizin için de, CHP’nin, DEVA Partisi’nin bir araya gelmesi için aynısını diyorlar. Buna ne diyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

"Sistemi değiştirmek için biraraya geldik"

Karamollaoğlu, “Biz şu anda ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik. Biz, sistemin değiştirmesi gerektiği için bir araya geldik. Sonra seçmenin karşısına çıkarız, seçmenin teveccühüne göre koalisyonlar veya ittifaklar gerçekleştirebiliriz. O ikinci merhalede gerçekleşecek olan bir husus” diye yanıt verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zeki TOKAT

Hadi ya... Biz de yedik. O zaman neden ortaklıktan milletvekili çıkardınız?
  • Yanıtla

Eren

Şimdi buna bakıyorum. Yanındakilere bakıyorum. Ülkeyi yönetmek için mücadele edenlere bakıyorum Reis’in dışında kimseyi göremiyorum. Şimdi bu şahsa 20 koyun versem akşama yarısını kaybeder gelir. Kalkmış ülke yönetmeye?????? Ülke yönetmek dedik pardon Erdoğan’ı nasıl o makamdan indiririz??? Bunun İçin 100 yıl önceki ittihat ve terakki artıkları ve siyonistlerle işbirliği yapmaktan geri durmuyorsun. Sen git evinde otur. Reis bize bir 10 yıl daha gerekli hatta zorunlu gerekli.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'in Youtube kanalında sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu..
Bunu da gördük! CHP'li İBB'den
Gündem

Bunu da gördük! CHP'li İBB'den "Borç alma" töreni

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi İstanbul Boğazı ve Haliç’in canlılığı ve temizliği açısından hayati öneme sahip Silahtarağa ..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay