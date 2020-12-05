Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de Özlem Gürses ile 20. Saat programına katıldı.

Programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, Özlem Gürses'in de sorularını yanıtladı.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, MHP ile Vatan Partisi’nin yan yana gelmesini tuhaf karşıladığını ifade edince Özlem Gürses “Sizin için de, CHP’nin, DEVA Partisi’nin bir araya gelmesi için aynısını diyorlar. Buna ne diyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

"Sistemi değiştirmek için biraraya geldik"

Karamollaoğlu, “Biz şu anda ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik. Biz, sistemin değiştirmesi gerektiği için bir araya geldik. Sonra seçmenin karşısına çıkarız, seçmenin teveccühüne göre koalisyonlar veya ittifaklar gerçekleştirebiliriz. O ikinci merhalede gerçekleşecek olan bir husus” diye yanıt verdi.