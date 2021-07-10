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Siyaset Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...
Siyaset

Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...

Türkiye'nin zihniyet problemi olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inanmıyorsan, benim gibi yaşamıyorsan tabiri caizse Allah senin belanı versin. Böyle yola çıkılmaz, böyle konuşulmaz." diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 23:21:00 -
Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin temel probleminin zihniyet problemi olduğunu belirterek, "Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inanmıyorsan, benim gibi yaşamıyorsan tabiri caizse Allah senin belanı versin. Böyle yola çıkılmaz, böyle konuşulmaz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin Manisa 5'inci olağan İl Kongresi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımı ile yapıldı.

Kongre öncesi Manisa'ya gelen Karamollaoğlu, Şehzadeler ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Karamollaoğlu'na, SP il yönetimi ve partililer eşlik etti. Esnaf gezisinin ardından Karamollaoğlu, kongrenin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'na geçti. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Zekai Yılmaz, güven tazeledi.

'Türkiye'nin temel problemi zihniyet problemidir'

Kongrede konuşma yapan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Şu an Türkiye'de problemlerimizi çözmeye talip olan siyasiler ile farklı görüşlere sahipseler bir araya gelip meselelerimizi konuşmakta zorluk çekiyoruz. Büyük bir kısmı söze başlarken en büyük ithamla başlıyor. Onunla aynı fikirde değiliz ya aynı kanaatleri paylaşmıyoruz ya, hemen hain damgasını basmayı kendi vazifesi görüyor. Türkiye'nin temel problemi zihniyet problemidir.

 

Bir arada yaşayıp, yaşayamama problemi. Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inanmıyorsan, benim gibi yaşamıyorsan tabiri caizse Allah senin belanı versin. Böyle yola çıkılmaz, böyle konuşulmaz. Öyle de problem teşhis edilemez. Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak. Oy verme çağına gelmiş reşit olmuş insanlar yapacak. Yoksa siyasiler, herkes, bizler kendine göre bir yol tutturmuşuz o yolda yürür gideriz" diye konuştu.

 

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Yorumlar

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Her zaman ki gibi öyle bir başlık atmışsınız ki sizi takdir ediyorum...
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Başçavuş

Senin zihniyetin belli vatanı yok etmek
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