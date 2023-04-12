Karamollaoğlu Saadet Partisi'ne yaptığını meşrulaştırmaya çalıştı! Konuştukça battılar...
Saadet Partisi'ni tarihinde ilk defa farklı bir siyasi partinin listesinden seçime sokan Temel Karamollaoğlu, yaptığını meşrulaştırmaya çalıştı. Karamollaoğlu'na destek de Konya İl Başkan yardımcısından geldi.
Saadet Partisi'ni tarihinde ilk defa farklı bir siyasi partinin listesinden seçime sokan Temel Karamollaoğlu, Medyascope’ta yutr dışı fonlu Ruşen Çakır’a konuştu.
Karamollaoğlu, "Olağanüstü dönemlerde siz de olağanüstü adımlar atmak mecburiyetindesiniz" diyerek merhum Erbakan Hoca'nın siyasi düşmanlarıyla ittifakını meşrulaştırmaya çabaladı.
Kılıçdaroğlu'na güvendiğini belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun helalleşme mevhumunu çok önemsiyorum. Samimi olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı kendisine yaklaşırken samimiyetle, güvenerek yaklaşıyorum.
Karamollaoğlu'na destek, Saadet Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Hamza Okur'dan geldi.
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Twitter hesabından Karamollaoğlu'nun konuşmasının yer aldığı videoyu alıntılayan Okur, "Milli Görüşçüler olarak, Altı Ok’a mührümüzü çok rahat basacağız inşallah" dedi.
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