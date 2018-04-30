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Karamollaoğlu kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

Saadet Partisi'nin 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayını yarın saat 10:00'da açıklayacağı bildirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:27
Karamollaoğlu kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala muhalefet cephesinde ortak bir aday üzerine uzlaşma sağlanamayınca partiler kendi adaylarını açıklamaya başladılar. İyi Parti'nin ardından Saadet Partisi de kendi adayını açıklıyor.

AÇIKLAMA YARIN: Yarın saat 10:00'da Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak olan Saadet Partisi'nde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den olumsuz yanıt gelince Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olarak ismi geçmeye başlamıştı. Şimdi gözler yarınki açıklamada olacak.

Aday olması için Abdullah Gül'e teklif götüren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Gül'ün aday olmayacağını açıkladığı gün partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda şunları söylemişti:

"Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler.

"Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:27
  1. saadet partisi
  2. 2018 seçimleri
  3. Temel Karamollaoğlu

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  • cihan hüseyincihan hüseyin1 sa önce
    bence açıklama. git tarihin sayfalarında kaybol git!
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