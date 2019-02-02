Karamollaoğlu: İttifaka gerek yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, 24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 10 barajının önemli olduğunu, bu nedenle ittifaka girdiklerini; ancak yerel seçimlerde ittifakta yer almaya gerek duymadıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, "Siyasette her zaman söyledik, 'iki kere iki dört etmiyor, bazen üç, bazen beş ediyor. Çünkü toplumun ittifaklara olan yaklaşımı farklı. Çünkü toplum farklı algılıyor. Bundan dolayı biz bu seçimde böyle bir ittifakta yer almanın hem partimiz, hem ülkemiz için pek gerekmediği kanaatine vardık ve yer almadık. Ama dediğim gibi illerde, ilçelerde, oradaki arkadaşlarımızın dirsek temasında bulunmasında bir mahsur görmüyoruz" diye konuştu.