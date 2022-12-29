Karamollaoğlu ile görüşmesini öne sürdü! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ile görüşmesine ilişkin açıklama

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6'lı masanın 2 üyesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel sosyal tesisinde akşam yemeğinde buluştu.

Görüşmeye ilişkin ilk açıklama, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve onayı olmadan miting düzenleyen Akşener'den geldi.

Grip geçirdiği için gerginmiş!

Meral Akşener basına verilen fotoğraftaki gergin görüntüsünü gribe bağladı. Murat Yetkin'e konuşan Akşener, "Gergin görünmemin sebebi grip geçirmem. Aramızda gergin bir durum yoktu." dedi.

CHP'li İBB Başkanı'na verilen cezanın temyiz yolu açık olmasına karşın aynı tonda konuşmasını sürdüren Akşener, "İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım." ifadelerini kullandı.

'Saygısızlık bana yapıldı'

İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp, Saraçhane'de miting düzenleyen Akşener, kendisine saygısızlık yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde 6'lı masa ve CHP ile İYİ Parti arasındaki ilişkilerin konuşulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu görüşmeden bir gün sonraki Karamollaoğlu ziyareti ile meşrulaştırmaya çalıştı

Akşener'in açıklamalarından sonra gazetecilerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gerginlik olduğu iddialarını reddetti.

Gazetecilerle yıl sonu toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Akşener ile iki saat bir araya geldiniz. Herkes bir yorum yaptı. Birbirinize kırgın olduğunuz, yanlış anlaşılmaların olduğu söylendi. Doğru mu, bir kırgınlık varsa giderildi mi?" sorusuna cevap verdi.

Akşener ile görüşmesinden sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na gerçekleştirdiği "geçmiş olsun" ziyaretini öne süren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı.

Yok efendim ne kırgınlık var ne şu var ne bu var. Biz daha önce de görüşüyorduk. Bir gün önce de Temel Bey’e gittim. Görüşüyoruz. Görüşmeyi de gayet doğal karşılamak gerekiyor.