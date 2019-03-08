0553 313 94 23

Karamollaoğlu: Herkesi kucaklayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beykoz'da düzenlenen mitingde partililere seslendi. Karamollaoğlu, "Seçimlerde galip çıktığımız zaman bizi destekleyen desteklemeyen herkesi kucaklayacağız" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 01:05
Karamollaoğlu: Herkesi kucaklayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerde galip çıktığımız zaman bizi destekleyen desteklemeyen herkesi kucaklayacağız." dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'la Beykoz'da düzenlenen mitingde partililere seslendi.

31 Mart Yerel Seçimleri'yle Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini belirten Karamollaoğlu, "Bu dönemde ilk atacağımız adım bize oy veren ve vermeyenleri kucaklamak olacak. Biz farklıyız, biz inançlıyız, kimseyi hakir görmeyiz. Muhaliflerimizin itirazlarından ders alarak, işlerimizi daha düzgün yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"İşi ehil olana vereceğiz"

Seçildikleri takdirde adalet, hak ve ahlak prensiplerine riayet ederek çalışacaklarını dile getiren Karamollaoğlu, İstanbul'un ruhuna uygun olan tüm projelere önem vereceklerini söyledi.

Temel Karamollaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçimlerde galip çıktığımız zaman bizi destekleyen, desteklemeyen herkesi kucaklayacağız. İstanbulluların ulaşım, su gibi ihtiyaçlarını daha ucuza gidermelerini sağlayacağız. İstanbul için fizibilitesi sağlam projelerimiz var, bunları hayata geçireceğiz. Mazlumlar adalete ihtiyaç duyanlardır. Biz mazlumların kimliğine göre davranmayız. Seçimlerde alacağımız netice adaletin tesis edilmesi için en önemli adım olacak. İşi ehil olana vereceğiz."

"İstanbul'daki çılgın projelere izin vermeyeceğim"

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da İstanbul'daki yeni projelerinin mühendislik ve adalet merkezli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz İstanbul'un sorunlarına çözüm bulacak projeler için yola çıktık. Tüm projelerimiz mühendislik temelli ve fizibilitesi uygun projeler olacak. Bütün İstanbul'a şunları söylüyorum; Eğer belediye başkanı olursam, ki inşallah olacağım, İstanbul'daki çılgın projelere izin vermeyeceğim. Faydasız projeleri engelleyeceğim. "

Miting programı, konuşmaların ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 01:05
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Ligi’nde Arsenal turu zora soktu
    1. Avrupa Ligi’nde Arsenal turu zora soktu
    2. CHP'li başkan Altınok Öz'den olay..
    3. Bodrum sosyal belediyecilikle tanışacak
    4. İYİ Parti’den Ortakent’te coşkulu..
    5. Başkan adayı Dr. Hıdır “Suyu kirletmek..
    6. Karamollaoğlu: Herkesi kucaklayacağız
    7. Bülent Korkmaz'dan Galatasaray'a..
    8. AK Partili Menderes Türel'in eşi..
    9. Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere..
    10. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    11. Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk sürprizi
    12. Çok tehlikeli adım! ABD yasaklı beyaz..
    13. Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele
    14. Doğru Yol Partisi'nden 31 Mart..
    15. Yüksekova’da Regaip Kandili idrak..
    16. Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu
    17. Ali Erbaş'tan önemli mesajlar:..
    18. Yıldırım'a "Denizcilik Üstün Hizmet..
    19. Üsküp'te KOMEK'in resmi açılışı
    20. "Körfez ülkeleri ortak askeri..
    21. "Cumhur İttifakı demokrasinin ve..
    22. İslam Alemi coşkuyla camilere koştu
    23. Mısır'da "Şia Fitnesi" davası sanığına..
    24. Trump’ın özel temsilcisi, Venezuela ve..
    25. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2019
    26. Özhaseki, MHP ilçe teşkilatıyla buluştu
    27. Giresun’da kandil heyecanı
    28. Düzce jandarması zehir tacirlerine göz..
    29. Ali Koç'tan korkutan uyarı: Ceza..
    30. Saadet Partisi'nin Beykoz mitingi
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur