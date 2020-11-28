Karamollaoğlu: Demirtaş ve Kavala'nın suçlarını bilmiyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında tuhaf açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç’ın HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi finansörü Osman Kavala’nın salıverilmesi talebini yorumlayan Karamollaoğlu, “Bülent Arınç, kendine göre bu dönüşüme katkı sağlayacağını düşünmüş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, Adalet Bakanı'nın meydan okuyan tavrı, 'Biz adaleti mümkün kılmak istiyoruz' demekti. Ben de diyorum ki adalet kanunla olmaz, bir yaklaşım, anlayış meselesidir. Bugün şahıslar üzerinden konuşularak adaletin kamil manada tesis edilemeyeceği kanaatindeyim.” dedi.

“Demirtaş ve Kavala’nın suçlarını bilmiyorum”

“Tutuklama bir tedbirdir, kim olursa olsun.” İfadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Bir insana isnat edilen suç ispat edilmeden, onu tutacaksınız, aradan zaman geçecek sonra 'pardon biz yanlış yapmışız' diyeceksiniz. Biz 10 ay hapis yattık, sonra beraat ettik. İçimizden bir arkadaş bunun parasını alırım dedi ve aldı. Bunun Ben ne Demirtaş'ın ne de Kavala'nın hangi suçlardan yargılandığını bilmiyorum. Dosyayı okuyup da vakıf olmadım. Ama bir insan bir suçtan mahkumken, oradan beraat edince başka bir suçla yeniden tutuklamanın doğru olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Bu hukuk devletinde olmaması icap eden bir davranıştır. Kanunlar suç işleyeni cezalandırır, ama suçsuz olanı korumakta aciz kalıyor.” ifadelerini kullandı.