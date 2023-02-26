Karamollaoğlu Cumhurbaşkanının tarifini yaptı

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ilanının uygun zamanda yapılacağını söyleyerek, "Ben burada bir gecikmenin olduğunu söyleyemem, doğru olmaz. Çalışmalar bu istikamette yapılacak." dedi.

"CİDDİ BİR ŞEKİLDE KONUŞMADIK"

Karamollaoğlu adaylık ile ilgili "Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Şimdi biz bunu ilk toplantıda görüşeceğiz ve bir takvime bağlayacağız. Bunu nasıl deklare edeceğimizi belirteceğiz. O güne kadar halkımızın biraz daha sabır göstermesini istiyoruz." dedi.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

6'LI KOALİSYONDAN KUKLA ADAY TARİFİ: KANUNi BİR TEMELE DAYANDIRAMAYIZ AMA...

Biz aday üzerinde başlangıçtan beri konuşmadık. Aday belli olduktan sonra nasıl çalışacağını, parti liderleriyle nasıl diyalog içine gireceğini kararları nasıl alacağını deklare edecek. Biz aslında zor bir süreçten geçiyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanı bütün yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı olacak. Biz ona diyoruz ki 'Bu yetkilerini kullanırken, bizimle istişare ederek kullan.' Bu konuda mutabakat sağlayalım. Bunu da kanuni bir temele dayandıramayız. Çünkü kanun, anayasa çok açık. Cumhurbaşkanı tek yetkili. O halde millet önünde bir deklarasyon yapacağız, diyeceğiz ki adayımız falanca kişidir... Ve bu kişi Türkiye'yi yönetirken, 6 siyasi partinin genel başkanlarıyla mutabakat içinde yürütecek.

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BAKANLIKLAR PARTİLER ARASINDA PAY EDİLECEK

Partilerin oylarına göre de belli sayıda bakanlıklar partiler arasında pay edilecek, her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Biz bunu deklare ettikten sonra geriye kalan hususlar izafi artık. İster genel başkanlardan biri aday olsun, isterse dışardan biri olsun. Tabi genel başkanlardan birinin aday olması, bu mutabakatı güçlendirir. Çünkü 1 senedir beraberiz.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT: ELBETTE CUMHURBAŞKANI OLMAYI ARZU EDER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylık üzerinde konuşup konuşmadığına ilişkin soruya ise Karamollaoğlu, adaylık üzerinde konuşmadıklarını söyleyerek, "Ana muhalefet partisi lideri elbette cumhurbaşkanı olmayı arzu eder. Bunu tabii olarak karşılarım. Bunun karşılığını kendisi de mutlaka değerlendirmeli. Seçim bir bakıma garanti olmalı. Ben bir ana muhalefet partisi liderinin 'Ben aday değilim' demesini makul bulmam." diye konuştu.