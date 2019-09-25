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Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın BM'deki tavrını önemsiyoruz

Düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz." dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:30
Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın BM'deki tavrını önemsiyoruz

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını eleştiren Karamollaoğlu, "Amerika, hangi bölgeye problem çözmek için girmişse oraya kan ve gözyaşı getirmiştir. ABD Başkanı'nın bu tavrı insanlıktan nasibi olmadığını gösteren bir tavırdır. Ama herkes bilmeli ki dünyada huzur olmadan, Amerika'da da huzur olmaz." ifadelerini kullandı.

'Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür diye yeniden haykırdı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını önemsediklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bizim bazı söylediklerimiz orada dile getirilmiş oldu. Aylan bebeği de gösterdi, İsrail haritasını da gösterdi. Haklı olarak soruyor, nerede duracak bunlar? Ben size söyleyeyim, o sınırda durmayacaklar. İsrail'in varlığı ABD'ye emanet edilmiştir. BM toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı. Dünya, 200 civarında ülkeden oluşuyor, elbette büyüktür. 10 bile 6'dan büyüktür, 6 da 5'ten büyüktür ama gücün varsa. Gücün yoksa bunlar sadece lafta kalır."

'Denetlenebilir bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmalı'

Türkiye'de şu anda seçim gündeminin olmadığını belirten Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne ilişkin de bazı değerlendirme bulunarak şöyle konuştu:

"Spekülasyon yapmanın kimseye bir faydası yok. Birileri herhalde sürekli olarak bazı konuları gündemde tutmak için çaba harcıyorlar. Bizim Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne prensipte bir itirazımız yok. Ancak denetlenebilir bir Cumhurbaşkanı Sistemi olmalı. Yani Cumhurbaşkanı yetkili ama onun karşısında onu denetleyecek güçlü parlamentoya ihtiyaç var."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:30
  1. Ankara
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • İsmail İsmail 5 dk önce
    Tabı konu BM olunca hemen yamanın ordan sıze puan verecek bu millet (hadı ordan hadi ordan) bu kelimeyi hatırladınız umarım =sız önce turkıye de CHP den hdp den kendinizi bır kurtarın ondan sonra sıze bakar adam olmuşmusunuz diye puan veririz (sızı gıdı sızı)
  • MisafirMisafir12 dk önce
    Sem destekleme istemez
  • Tata TongaTata Tonga23 dk önce
    bu dünyada haklı olman yetmiyor. ayrıca güçlü de olman gerekiyor. kaddafi de BM genel kurulunda saatlerce konuştu. ama adam amerikanın fırıldağına kurban gitti. allahtan biz libya gibi güçsüz bir devlet değiliz, milletimiz de libyalılardan (libyalıları hor görmüyorum) daha kültürlü, yalpalasa da belli bir siyasal, kültürel geçmişimiz var, teşkilatçılığımız ortalamanın üstündevar. türkiye libya değil...
  • DallıDallı28 dk önce
    YOK YA FAZLA SÜRMEZ EVANELERİYLE BERABER PÜVKÜRÜLER REİSE.
  • AgaAga30 dk önce
    Gerçekten çok önemli duruş sergiledi reis ..ancak artık suriye kadar olsun türkistan i da görün.Onlar öz kardeşimiz.Suriyeliler yerine onlara destek olalım.Esat düşmanlığı bitsin suriyeliler gitsin bi yoluna girer işler.O zaman pkk da daha çabuk biter

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