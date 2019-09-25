Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın BM'deki tavrını önemsiyoruz

Taha Emre Özdemir Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını eleştiren Karamollaoğlu, "Amerika, hangi bölgeye problem çözmek için girmişse oraya kan ve gözyaşı getirmiştir. ABD Başkanı'nın bu tavrı insanlıktan nasibi olmadığını gösteren bir tavırdır. Ama herkes bilmeli ki dünyada huzur olmadan, Amerika'da da huzur olmaz." ifadelerini kullandı.

'Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür diye yeniden haykırdı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını önemsediklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bizim bazı söylediklerimiz orada dile getirilmiş oldu. Aylan bebeği de gösterdi, İsrail haritasını da gösterdi. Haklı olarak soruyor, nerede duracak bunlar? Ben size söyleyeyim, o sınırda durmayacaklar. İsrail'in varlığı ABD'ye emanet edilmiştir. BM toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı. Dünya, 200 civarında ülkeden oluşuyor, elbette büyüktür. 10 bile 6'dan büyüktür, 6 da 5'ten büyüktür ama gücün varsa. Gücün yoksa bunlar sadece lafta kalır."

'Denetlenebilir bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmalı'

Türkiye'de şu anda seçim gündeminin olmadığını belirten Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne ilişkin de bazı değerlendirme bulunarak şöyle konuştu:

"Spekülasyon yapmanın kimseye bir faydası yok. Birileri herhalde sürekli olarak bazı konuları gündemde tutmak için çaba harcıyorlar. Bizim Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne prensipte bir itirazımız yok. Ancak denetlenebilir bir Cumhurbaşkanı Sistemi olmalı. Yani Cumhurbaşkanı yetkili ama onun karşısında onu denetleyecek güçlü parlamentoya ihtiyaç var."