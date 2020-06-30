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Gündem

Karamollaoğlu: Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Esra Albayrak hakkında paylaşılan çirkin mesaja tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:13:00 -
Karamollaoğlu: Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık

Esra Albayrak için atılan çirkin tweetler hakkında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sert tepki gösterdi.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık! Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez; kime kimden gelirse gelsin, her türlü ahlaksızlığın karşısındayız. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

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