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Ekonomi Karamollaoğlu asgari ücret teklifini açıkladı
Ekonomi

Karamollaoğlu asgari ücret teklifini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğini belirterek asgari ücretin 4 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:26:00 -
Karamollaoğlu asgari ücret teklifini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu, partinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Asgari ücret 4 bin 500 TL olmalı"

Temel Karamollaoğlu, asgari ücret görüşmelerine yönelik soru üzerine de asgari ücrete mutlaka enflasyonun üzerinde zam yapılması ve işverene ekstra bir yük yüklemeden bu ücretlerin artırılması için asgari ücret üzerindeki bütün vergilerin kaldırılması veya minimuma indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Asgari ücrete enflasyonun üzerinde yüzde 5-7 gibi bir zam yapılmasını öneren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, asgari ücretin 4 bin 500 lira civarında olması gerektiğini savundu.

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