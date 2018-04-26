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Karamollaoğlu Akşener ile yine görüşecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30’da İP lideri Meral Akşener ile görüşecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:01
Karamollaoğlu Akşener ile yine görüşecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30’da İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşecek.

BU HAFTA 2. GÖRÜŞME

İkili geçtiğimiz salı günü de bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

BARAJI AŞABİLMEK İÇİN...

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermek isteyen Karamollaoğlu, bu konuda Meral Akşener'i ikna edemedi.

Adaylıktan çekilmeyen Akşener, Saadet Partisi ile milletvekilliği seçimlerinde ittifaka sıcak bakıyor.

Bu ittifakla SP ile İP'in barajı aşması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:01
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  4. Temel Karamollağolu

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  • kayıkayı52 dk önce
    panik panik panik
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