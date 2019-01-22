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Karamollaoğlu Abdullah Gül'e kızdı: Söylemezseniz başınıza...

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korktuğunu iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı, "Konuşmazsanız yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir" ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2019 Salı 21:52
Karamollaoğlu Abdullah Gül'e kızdı: Söylemezseniz başınıza...

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve İP ile anlaşma sağlanamadığı için geri adım atımıştı.

Ancak şu sıralar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile kırgınlık yaşıyor.

Abdullah Gül soruldu

Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile ilgili olarak T24'e şu ifadeleri kullandı: "Yani şu an, bugün AK Parti’de artık yerleri olmayan, Tayyip Bey’in yola çıktıklarındaki arkadaşları, aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışlara 'yanlış' demeleri icap eder. Ama endişeliler.

"Yarın başınıza daha büyük felaketler gelebilir"

Yani bundan üç sene önce, 'Ya başkan bu iş böyle gitmez' diyenler, şimdi yeri geldi tekrar vazife aldılar. Olmaz. Siz, yanlışı gördüğünüz yerde söylemek mecburiyetindesiniz. Söylemezseniz, yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir, Allah saklasın. Sadece şahıslar değil, toplum böyle bir şeyle karşı karşıya."

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:52
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