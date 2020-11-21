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Gündem Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır
Gündem

Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır

Hükümetin Türkiye'ye yaptığı çalışmalardan dolayı sıkça eleştiri getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şimdi de köprü ve yol yapmanın israf olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:36:00 -

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz'ün konuğu oldu.

Karamollaoğlu'nun gündeminde yine hükümetin yaptığı hizmetler vardı.

Türkiye'nin şu anda yürütüğü "yol ve köprü çalışmalarının" israf olacağını niteleyen Saadet Lideri Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini ifade etti.

"Yol yapmak israftır"

İlker Karagöz'ün Türkiye'nin yanlış yatırımları nelerdir sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu" Ben israf dediğim zaman israf ille de parayı saçmak sarayda harcanan günlük 10 milyonun üzerindeki giderler değil . İsraf yanlış yatırımlardır. Siz şu anda Türkiye'nin bütün imkanlarını üretime dönük sanayiye dönük yapmanız icap eder. Şu anda inşaat yapmak, devlet daireleri yapmak yeni kurumlar inşa etmek, binalar inşa etmek, şu anda yeniden yol yapmak, bunların hepsi israftır. Yeni yollar yapmak israftır. Türkiye'de yeni yola ihtiyaç yok. Yeni yollar yapılıyor neden? Bu mantık değişmeden Türk ekonomisinin düze çıkması mümkün değil. " ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Yunus

SEN ÇARIKLA GEZ ÖYLEYSE, TUTAN MI VAR.!!!  
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Hakan

Bu ihtiyara ekonomiyi değil iki koyunu emanet etmem.
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