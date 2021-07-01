Karamanoğlu Mehmetbey’de online IELTS

7 Temmuz itibarıyla Karaman’da gerçekleşecek bilgisayar üzerinden IELTS testleri için kayıtlar, British Council Türkiye web sitesi üzerinden açıldı. Sınav sonuçlarının 2- 5 gün gibi hızlı bir sürede öğrenebildiği test seçeneğinde aynı zamanda kişiye özel kulaklıklarla daha rahat ve odaklı dinleme avantajı da sağlanıyor. British Council, IELTS’le dünyanın dört bir yanındaki farklı fırsatlar arayan milyonlarca insana hayatlarını değiştirecek yeni kapılar açıyor. Teste gireceklere kaynak da sağlanıyor. Ayrıca her perşembe gerçekleşen canlı web seminerleri, sınav sırasında ne beklenmesi gerektiğini öğrenmeye yardımcı oluyor