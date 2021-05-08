  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
İran'da patlama: Yaralılar var
Hamas'tan İsrail'e: Bedelini ödeyeceksiniz!
Muğla'da korkutan deprem!
Ekonomi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:49:00 -
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacak.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmekte.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! "Elvan elvan çiçek açar sabahlar..."

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını sosyal..
Rum siyasetçiden tarihi itiraf: Hezimete uğradık
Dünya

Rum siyasetçiden tarihi itiraf: Hezimete uğradık

Rum siyasetçi Nikolas Papadopulos Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansının Rum tarafı için "hezimet" olduğunu ifade etti...
Tartışmalara son noktayı koydu! Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?
Teknoloji

Tartışmalara son noktayı koydu! Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin F-35 savaş programına geri döneceği yönündeki iddialara cevap verdi. Karataş, "F-35 programın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay