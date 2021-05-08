Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacak.
Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmekte.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir.
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