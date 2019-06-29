Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2019 TOBB Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas. Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2019, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanlarını ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Yöneticiliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Felsefe taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisat taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İşletme taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanları

İKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nşaat Mühendisliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi taban puanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)