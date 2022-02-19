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Spor Karaman'ın sözleri taraftarı kızdırdı: Acele etme
Spor

Karaman'ın sözleri taraftarı kızdırdı: Acele etme

Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın maç sonrası 'Yavaş yavaş kendimi buluyorum' sözlerine taraftar, 'Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 23:44:00 -
Karaman'ın sözleri taraftarı kızdırdı: Acele etme

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların milli futbolcusu Kenan Karaman'ın "İnşallah gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini taraftar hoş karşılaşamadı.

"Yavaş yavaş kendimi buluyorum"

Kenan Karaman yaptığı açıklamada, "Bir alışma dönemim oldu. İlk 6 ay mental olarak da. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Kendimi çok iyi hazırladım. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini kullandı.

Taraftar tepki gösterdi

Bu ifadeleri sosyal medyada eleştiren Beşiktaş taraftarı ironik bir şekilde "Acele etme daha sözleşmenin bitmesine" var dedi.

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