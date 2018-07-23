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Karaman'da yaralı çocukları kurtarmak için her şeyi yaptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
Karaman'da yaralı çocukları kurtarmak için her şeyi yaptı

Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılar arasında bulunan çocukları kurtarmak için her şeyi yaptı.

KONTROLDEN ÇIKIP ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı.

ÖMER ATASEVEN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, ağır yaralanan Ömer Ataseven kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp, ambulanslarla Karama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Ataseven de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
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