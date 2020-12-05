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Aktüel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:27:00 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Z.Y'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada, bin 586 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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