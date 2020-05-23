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Aktüel

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:50:18 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.B, C.B ve D.A'yı yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde 330 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, şehre uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, Y.K'yi yakaladı, zanlının üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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