Karaman'da uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.A.U, A.K. ve A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, şüphelilere ait adreslerde, 11 kilo 750 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan D.A.U, A.K. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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