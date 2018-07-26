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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karaman'da piyasaya uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:59
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Ş.Ç., R.U. ve M.B.'nin piyasaya uyuşturucu maddesi sattıkları yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.B.'nin Karaman Hürriyet Mahallesi'nde yol kenarına kurulu karpuz tezgahına operasyon düzenledi.

Operasyonda, karpuz sergisinde satışa hazır, paketlenmiş bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheliler M.B. ile Ş.Ç. ve R.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:59
  1. Karaman
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Hürriyet

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