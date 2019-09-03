Karaman’da trafik kazası: 1 yaralı Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobilin çaptığı çocuk yaralandı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobilin çaptığı çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Lütfi Elvan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırından ekmek aldıktan sonra evine dönen 8 yaşındaki B.İ.Ç. isimli kız çocuğuna, O.M.Y’nin kullandığı 33 TK 555 plakalı otomobil çarptı. Kazada kız çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan B.İ.Ç, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağında kırıklar olduğu belirtilen yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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