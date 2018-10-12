Karaman’da TIR'ı devrilmekten ağaçlar kurtardı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya’dan aldığı çimentoyu Karaman’a getirmekte olan HasanKaraca (31), yönetimindeki 70 BG 285 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızla şarampole inerek yan yatan TIR'ın devrilmesini ise yol kenarındaki ağaçlar önledi. Kazada sürücüye hiç bir şey olmazken, TIR'ın dorsesinde bulunan çimento torbaları etrafa saçıldı.

Yan yatan TIR yapılan çalışma sonucu olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.