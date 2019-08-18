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Karaman’da tekeri patlayan işçi servisi yoldan çıktı: 8 yaralı

Karaman’da tekeri patlayan işçi servisinin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 işçi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:56
Karaman’da tekeri patlayan işçi servisi yoldan çıktı: 8 yaralı

Karaman’da tekeri patlayan işçi servisinin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 işçi yaralandı.


Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan Recep Ö. yönetimindeki 70 HE 278 plakalı midibüs, ön tekerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada serviste bulunan 16 işçiden 8’i hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler tedbir amaçlı olarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İşçilerin Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında çalıştığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:56
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