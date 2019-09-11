Karaman’da süt tankerinin çarptığı yaşlı adam öldü Karaman’ın Ermenek ilçesinde süt tankerinin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde süt tankerinin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 09.30 sırlarında ilçeye bağlı Kazancı beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Emin G. (41) idaresindeki süt tankeri geri manevra yaptığı esnada arkasında bulunan 83 yaşındaki İsmail Aslan’a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Süt tankerinin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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