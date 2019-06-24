Karaman'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon
Operasyonda, bir iş yerindeki para kasasında ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı24 Haziran 2019 Pazartesi 16:25
Karaman'dapolis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.Ş, H.İ.T. ve Y.V'yi takibe aldı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada para kasası içerisinde ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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