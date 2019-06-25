Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu
Silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.25 Haziran 2019 Salı 11:35
Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılar M.Ş, H.İ.T. ve Y.V, savcılıkça alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan M.Ş. ve H.İ.T. tutuklandı, Y.V. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.Ş, H.İ.T. ve Y.V. gözaltına alınmış, şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada para kasası içerisinde ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilmişti.
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