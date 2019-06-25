0553 313 94 23

Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

25 Haziran 2019 Salı 11:35
Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılar M.Ş, H.İ.T. ve Y.V, savcılıkça alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan M.Ş. ve H.İ.T. tutuklandı, Y.V. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.Ş, H.İ.T. ve Y.V. gözaltına alınmış, şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada para kasası içerisinde ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:35
  1. Karaman
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. silah kaçakçılığı operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    1. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    2. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    3. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    4. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    5. Her şehid bir iz bırakır..
    6. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    7. Kabine revizyonu olacak mı?..
    8. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    9. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    11. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    12. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    13. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    14. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    15. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    16. DSİ’ye genç müdür atandı
    17. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    18. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    19. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    20. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı