Karaman'da sığınmacılar Kovid-19 ile mücadele için sabun üretiyor

KARAMAN (AA) - Karaman'da yaşayan sığınmacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye, sabun üretimiyle katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), resmi kurumların iş birliği, koordinasyonu ve ortaklığıyla, yerel sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde, 9 ildeki 12 atölyede Türk ve gönüllü sığınmacılar tarafından sabun, maske ve yüz siperliği üretim projesi başlattı.

Proje kapsamında Ankara, Mersin, Van, Tokat, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Trabzon ve Karaman'da çalışma yapıldı.



Bu kapsamda Karaman Yunus Emre Kültür Vakfında da atölye kuruldu. Atölyede 4 sığınmacı, haftada 2 bin doğal sabun üretiyor.



Vakıf Proje Sorumlusu Mehmet Kayatürk, AA muhabirine, Afganistan, Somali, Yemen ve Filistin’den gelen sığınmacıların projede yer aldığını söyledi.

Sabunun ham maddesini temin edip karışımını yaparak üretime başladıklarını anlatan Kayatürk, "Katı sabun haline getirip, evde kullanılmak üzere paketliyoruz. Bu sabunları, kentteki mültecilere ücretsiz dağıtıyoruz. Sığınmacılar hem mülteciler için sabun üretiyor hem de meslek sahibi oluyor." dedi.

Yemen'den gelen Galal Nasser Musaed Al-Reyashi ise Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı kullanarak doğal sabun yaptıklarını belirtti.



