Karaman’da şehir mezarlığındaki güller rengarenk açtı
Karaman’da şehir mezarlığına ekilen yaklaşık 200 çeşit gül, baharın gelmesiyle açarak rengarenk bir görüntü oluşturdu.
Karaman’da şehir mezarlığına ekilen yaklaşık 200 çeşit gül, baharın gelmesiyle açarak rengarenk bir görüntü oluşturdu.
Karaman Şehir Mezarlığının girişlerine dikilen rengarenk güller, baharın gelmesiyle birlikte açtı. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlar rengarenk güllerin oluşturduğu manzarayla karşılaştı. Mezarlıkta 200 çeşit gül bulunuyor.