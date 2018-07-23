THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Karaman'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:15
Karaman'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil,  Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı.

Otomobilde bulunan sürücünün babası Ömer Atasever (70), kaza yerinde  yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve  Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Atasever,  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:15
  1. Karaman
  2. Mersin
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harp Akademileri davasında istenen cezalar belirlendi
    1. Harp Akademileri davasında istenen..
    2. Twitter Dünya Kupası'nda gündem oldu
    3. Avrupa ligi UEFA Şampiyonlar ligi..
    4. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi..
    5. Karaman'da otomobil köprü ayağına..
    6. Liberal solculardan görülmemiş geri..
    7. Evde kavurmalı pide nasıl yapılır?
    8. Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk..
    9. Türkiye'nin bu konuda dünyaya..
    10. Bedelli askerlik süresinde Bahçeli'nin..
    11. Mesut Özil Alman Milli Takım’dan ayrıldı
    12. Kızıl Soros'u savundu, savcıya hakaret..
    13. Temsilcilerimizin Avrupa'daki..
    14. İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu..
    15. İzmir'de kocasından devraldığı hindi..
    16. İngilizce öğretmen tercih sonuçları |..
    17. Angela Merkel'den Mesut Özdil..
    18. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları
    19. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    20. Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih..
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'