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Karaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:48:12 -
Karaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

KARAMAN (AA) - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Karaman genelinde, pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapılıyor.

1. İstasyon Caddesi'ndeki denetime Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, polis ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim komisyonları katıldı. Vali Işık ve Başkan Kalaycı, işletmeleri denetleyerek, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kovid-19'a karşı bir denetim başlatıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim buradaki temel hedefimiz aynı il tabelamızda olduğu gibi nasıl nüfus yazıyorsa günün birinde Kovid-19 vakasının sıfır yazması için elimizden gelen çabayı göstermek. Karaman güvenli kent. Güvenlikte gerçekten öyleyiz ama Kovid-19'da da güvenlik logosunu almaya talibiz. Bunun için bütün birim amirlerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Bu konuda halkımızın maske konusuna özellikle dikkat ettiğini gördüm. Denetlediğimiz iş yerlerinde kurallara uygunluğu bizzat gözlemledik. Artan vaka sayısını en aza düşürmek için elimizden gelen özeni bundan sonra da göstermeye tüm gücümüzle devam etmemizi önemle istirham ediyorum."

Başkan Kalaycı ise belediye olarak denetimlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "İşletmeler gerekli önlemleri almışlar. Halkımız maske kuralına dikkat ediyorlar. Belediye olarak kentin her yerini dezenfekte ediyoruz. Belediyemiz tüm herkese maske dağıtımı yapıyoruz. Pazarlarımızda denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

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