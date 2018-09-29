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Karaman’da korkunç kaza: Bir aile yok oldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5,5 aylık hamile Ebru Koraş (33) ile karnındaki bebeği, eşi Murat Koraş (31) ve 3 yaşındaki kızları İkra hayatını kaybetti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 22:22
Karaman’da korkunç kaza: Bir aile yok oldu

Kaza Ermenek-Başyayla Karayolu’nun Katranlı Köyü kavşağında meydana geldi.

Gardiyan Murat Koraş yönetimindeki 70 E 7477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Koraş ile kızı İkra olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı Ebru Koraş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ebru Koraş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koraş’ın 5,5 aylık hamile olduğu, bebeğinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 22:22
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  3. otomobil
  4. şarampol

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