  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 03:54:10 -
Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 12 yaşındaki kız çocuğu, 10 saatlik arama çalışmasının ardından evlerinin yakınındaki ağılda uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, M.S.K. (12), Urgan Mahallesi'ndeki evlerinden koyun otlatmak için ayrılarak mahallede bulunan bademlik mevkisine gitti.

Akşam saatlerinde koyunlar eve gelirken, küçük kızın dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi hemen polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarmadan oluşan çok sayıda ekip arama çalışması başlattı. İz takip köpeği vasıtasıyla yürütülen arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

10 saatlik çalışmanın ardından kız çocuğu evlerinin az ilerisindeki ağılda uyurken bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cenaze namazı sonrası 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

Cenaze namazı sonrası 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Nevşehir Ürgüp'te karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin koronavirüs testi pozit..
Müthiş operasyon: TSK Kandil'de kapıları kapattı! Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı
Gündem

Müthiş operasyon: TSK Kandil'de kapıları kapattı! Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'nın merkez üssü Kandil'in batı kapısına dayandı. Irak-Kandil bağlantısını keserek Zini Verte'de yapılan o..
Dr. Haluk Saçaklı'dan Bilim Kurulu ve Hükümete önemli uyarı!
Sağlık

Dr. Haluk Saçaklı'dan Bilim Kurulu ve Hükümete önemli uyarı! "65 yaş üstünü koronavirüsten koruyalım derken..."

Kaliteli yaşam uzmanı Dr. Haluk Saçaklı, canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını cevapladı. Dr. Saçaklı, bayram beklenmeden 65 yaş üstü vat..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı