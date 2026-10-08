Karaman'da kavşak kazasında yaralanan liseli Kadir Akkaya 13 gün sonra hayatını kaybetti
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Karaman'da 25 Eylül'de kavşakta otomobilin çarptığı Kadir Akkaya (15) kurtarılamadı; polis incelemesinde sürücü Özden Ö.'nün kırmızı ışık ihlali belirlendi.
Karaman'da 25 Eylül'de Mersin Çevre Yolu cezaevi kavşağında otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü, lise 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akkaya (15), tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini 8 Ekim'de kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Özden Ö. idaresindeki 70 AAG 950 plakalı otomobil, Akkaya'nın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet ve sürücünün kaskı parçalara ayrıldı; Akkaya yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Doktorların tüm müdahalesine karşın lise öğrencisi kurtarılamadı.
Kırmızı ışık ihlali polis incelemesinde belirlendi
Kazanın ardından polisin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Özden Ö.'nün aracıyla kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Özden Ö. hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.