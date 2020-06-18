  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaman'da kavgaya karışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:32:36 -
Karaman'da kavgaya karışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası uygulandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da aralarında husumet bulunan bir kişiye saldıran 7 zanlı hakkında, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Hamidiye Mahallesi yeni adliye binası yanında, kamyonetiyle kırmızı ışıkta duran C.D'ye o sırada otomobilden inen 7 kişi saldırdı. Saldırganlar C.D'yi darbederken, kavgaya adliyede bulunan güvenlik güçleri müdahale etti. Darbedilen C.D, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların, hurdacılık yaptıkları ve C.D. ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliye sosyal mesafe kuralını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı