Karaman’da kaçak tütün ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Karaman’da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu bir kamyonda kaçak tütün ile tıbbi ilaç ve maske ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine kapalı kasa bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında arama yapan ekipler, 22 bin adet boş makaron, 21 kilo sarmalık tütün, 65 adet TABDK bandrolü, 4 bin 630 adet değişik markalarda ilaç ve 300 adet maske ele ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kamyonda bulunan 2 kişi hakkında adli ve yasal işlem başlatıldı.