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Karaman'da işçi servisi ile cip çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Karaman'da işçi servis minibüsü ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:13
Karaman'da işçi servisi ile cip çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.45 sıralarında  Karaman-Ereğli karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet Ali İnanç idaresindeki 70 FD 118 plakalı servis minibüsü ile Perihan Küçükaladağ idaresindeki 70 ET 352 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışma sonrası her iki aracın sürücüsü ile serviste bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 











Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:13
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