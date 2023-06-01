Karaman'da ilginç olay: Morgda şok oldular

Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında yakınlarının öldüğünü düşünen kişiler, morgda yanlış teşhis yaptıklarını anlayınca şaşkınlık yaşadı.

Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni çevre yolunda dün, motosikletin devrildiği ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi .

Polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirleyebilmek için motosikletin plakasından ruhsat sahibi olan B.Ü'nün (17) yakınlarına ulaştı.

B.Ü'nün ailesinin köyde olduğu için kaza yerine merkezde oturan akrabaları geldi. Kaza yerine gelenler, hayatını kaybeden kişinin B.Ü. olduğunu söyledi.

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Daha sonra ceset, yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri için sabaha karşı morga gelen B.Ü'nün babası, ölen kişinin oğlu olmadığını ifade etti.

Araştırmalarda cesedin B.Ü'nün motosikleti emanet olarak verdiği arkadaşı K. A.'a (18) ait olduğu ortaya çıktı.

Akçakıl'ın yakınlarına acı haber verilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.